Ilary Blasi dimentica i Rolex: quanto costano i nuovi occhiali di lusso

ROMA - Dopo il viaggio trascorso in Germania per l'Oktoberfest, Ilary Blasi è tornata alla base con un nuovo look originale e fuori dal coro, sfoggiato nella storie Instagram. Niente rolex come accessori, ancora al centro dei rumors sulla seperazione con Francesco Totti, bensì deli occhiali di lusso. Si tratta di un modello con le lenti scure e specchiate. La montatura? Squadrata a gatta. Senza dubbio il tocco particolare sta nel fatto che sono tempestati di grossi cristalli silver.