Blasi e la richiesta di Totti sui Rolex: ecco come avverrà la consegna

I Rolex potrebbero tornare presto a casa Totti. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera sarebbe stata finalmente decisa la data di incontro per il deposito. Domani nel tardo pomeriggio in una banca dell’Eur la riconsegna dovrebbe avvenire in presenza di Ilary Blasi, Francesco Totti e i rispettivi avvocati Alessandro Simeone e Antonio Conte. L’ex capitano della Roma avrebbe richiesto anche la presenza di un esperto incaricato di valutare se i Rolex siano autentici o imitazioni. Dopo quasi un anno e quattro mesi quindi i preziosi orologi tornerebbero in mano a Totti anche se devono stare in un luogo accessibile a entrambi in attesa di stabilire chi, tra i due contendenti, sia il legittimo proprietario. Per ora quindi resteranno in una cassetta cointestata. Sul numero degli orologi resta il giallo: Ilary sostiene che quelli in suo possesso fossero tra due e quattro, Totti invece ha dichiarato che all’appello ne mancano 7/8 con documenti certificati. La battaglia è destinata ad andare avanti anche su questo fronte.