Francesco Totti e Ilary Blasi si sono incontrati oggi, in una banca dell'Eur, per la riconsegna dei Rolex. I rapporti tra i due sono pessimi, il clima era gelido. La conduttrice ha riconsegnato tre orologi, che sono stati messi in un'apposita cassetta di sicurezza. Francesco ne chiede almeno altri due. La situazione continua ad essere tesa e in evoluzione e lontana dal chiudersi. Al momento gli orologi sono a disposizione di entrambi, ma il giudice ha stabilito che Ilary Blasi li riconsegnasse.