Ilary Blasi e il docufilm: quando è stato girato e i retroscena su Totti

L'annuncio del docufilm su Ilary Blasi ha spiazzato tutti perché la conduttrice aveva avvisato davvero pochissime persone di ciò che stava girando. Ne erano a conoscenza, infatti, oltre alla produzione Netflix, i familiari più stretti, la sua manager Graziella Lopedota, la storica parrucchiera e amica Alessia Solidani (che si vede anche nel trailer) e il compagno Bastian. Il documentario è stato girato tra la Primavera e l'estate in gran segreto. Non è stata resa nota la cifra incassata da Ilary Blasi per vendere i diritti della sua storia e del suo matrimonio con Totti, ma sembra che l'assegno sia stato, come sempre in questi casi, a molti zeri.