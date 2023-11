Inizia col botto il docufilm "Unica", in cui per la prima volta Ilary Blasi racconta la sua verità su Francesco Totti e la fine del matrimonio: "Non avevamo problemi, eravamo una coppia allegra". Le chiede l'autore: "Andava tutto bene?". Ilary capisce subito: "Facevamo sesso regolarmente, anche più di una coppia che sta insieme da 20 anni". Tanto per far capire che non era quello il problema,