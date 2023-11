Totti e Ilary faccia a faccia tra poco: il motivo. E lui incanta con Baggio

Francesco Totti, in questo momento, è in Cina, a Wuhan, insieme ad altre leggende del calcio (tra cui Baggio e Kakà) per una partita d'esibizione tra stelle europee e americane. Ha incantato tutti con uno spettacolare gol a pallonetto: passano gli anni, il marchio della casa rimane lo stesso. Totti tornerà in Italia nelle prossime ore: lo aspettano giorni difficili. Le reazioni al documentario "Unica" e l'udienza per i Rolex.