Baggio in Cina con Totti e altre leggende: “Qui per riportare speranza”

WUHAN (CINA) - "Siamo molto contenti di essere qui. Questa città ha vissuto momenti difficili e noi speriamo di dare una mano oltre che portare speranza per il futuro. Si tratta di una città immensa che può assolutamente tornare protagonista nella Cina e nel mondo". Così Roberto Baggio , presente a Wuhan per l' All Star Game che vedrà opposte all stars Europa e all stars America insieme a ex fuoriclasse del calibro di Totti , Frey e Di Biagio ma anche Seedorf, Rivaldo e Kakà , ha parlato ai microfoni di Radio Serie A . "Qui si respira un entusiasmo incredibile. Ci sono molti tifosi del calcio italiano che ci hanno dimostrato il loro affetto - racconta il ' Divin Codino ' - ed abbiamo incontrati moltissimi ragazzi giovani, che sono il futuro. Il nostro auspicio è che da qui si possa ripartire con slancio".

Baggio: "Ambassador della Serie A? Ci sono..."

Possibile ruolo di ambassador della Serie A? Roberto Baggio per ora glissa: "Ci sono talmente tanti bravi ragazzi qui e campioni che non hanno bisogno di uno in particolare". Sul più permaloso tra i legend, il 'Divin Codino' non ha alcun dubbio: "Gigi di Biagio. Chi altri?", afferma tra le risate. Lo stesso Gigi, ex centrocampista di Inter e Roma, racconta le sue emozioni sull'esperienza in Cina: "Stare qui tra amici è sempre un’emozione unica e dobbiamo dire che quando arriviamo in questi posti Baggio è una superstar". Gli fa eco Sebastien Frey: "Ci siamo noi che ci facciamo gli scherzi, poi c’è Baggio che qui è un’altra cosa", ammette l'ex portiere della Fiorentina.