Totti e Ilary, il ritorno di Flavia Vento: "Vi dico io la verità"

Nella discussa separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi si intromette ora Flavia Vento, la soubrette che nel 2005 ha rischiato di far saltare le nozze tra l'ex capitano della Roma e la conduttrice. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha dato un importante annuncio su Twitter: "A breve, visto che mi nominano tutti dirò la verità tra me e Francesco Totti". Al momento non è chiaro come e quando Flavia dirà la sua verità ma c'è grande attesa. "Non vedo l'ora", hanno commentato diversi follower. Il nome della Vento è rimbalzato sui social network dopo che la Blasi ha insinuato a Verissimo altri tradimenti da parte dell'ex marito oltre a quello con l'attuale compagna Noemi Bocchi.