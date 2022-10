Striscia la Notizia, Tapiro d'oro a Flavio Vento: è stata 'vittima' del caso Totti-Ilary

Si preannuncia una puntata scoppiettante quella di lunedì 3 ottobre di Striscia la notizia ( in onda alle 20,35 su Canale 5) grazie alla consegna da parte di Valerio Staffelli del Tapiro d'oro a Flavia Vento. Nel 2005 Fabrizio Corona aveva lanciato il gossip di un presunto tradimento di Francesco Totti (un mese prima delle nozze con Ilary Blasi), con la showgirl Flavia Vento. All'epoca, al rumor non fu dato molto credito, ma in seguito alla recente separazione tra il giallorosso e la conduttrice dell'Isola dei Famosi, quel presunto flirt è tornato d’attualità.