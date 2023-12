Ilary Blasi, cena di Natale con l'amica parrucchiera. E a sorpresa spunta... Totti

Ilary, cena di Natale con le amiche. E spunta Totti!

Sull'account Instagram, pieno di scatti con vip e celebrità, del celebre ristorante è apparsa una foto della serata, con le quattro amiche insieme ai titolari. Il post ha fatto il pieno di like, tra cui a sorpresa è spuntato quello di Francesco Totti. Tantissimi i commenti sul like lasciato dall'ex capitano sulla foto con la sua ormai ex moglie. Il gesto di Totti, però, non è probabilmente per Ilary: anche per lui Rinaldi al Quirinale è uno dei suoi ristoranti di fiducia, come si può ben notare dalle tante foto in cui è presente sui social.