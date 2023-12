Totti e Noemi a New York, numero 13 e due cuori: cosa significa

Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi . Di recente si è mormorato di una presunta crisi tra i due ma in realtà l'ex calciatore e la 35enne sono più uniti che mai. Noemi ha postato su Instagram un romantico scatto a New York, dove si è recata con l'ex capitano della Roma . Nella foto la Bocchi bacia teneramente sulla guancia il suo compagno. Alle spalle uno scenario mozzafiato fatto di grattacieli e luci.

Francesco Totti e Noemi Bocchi non sono in crisi

Noemi Bocchi ha aggiunto all'immagine due cuori e il 13, numero legato alla sua love story con Francesco Totti. In sottofondo la canzone Non è mai abbastanza dei Modà, da sempre uno dei gruppi preferiti italiani dello sportivo. Noemi ha messo in evidenza una strofa in particolare: "Tu che mi attraversi e tu, tu che di stelle vesti; il cielo e mi convinci che di te non ne avrò mai abbastanza".