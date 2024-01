"Totti e Ilary mandarono in crisi me e mio marito": parla Antonella Mosetti

In una lunga intervista al settimanale Oggi, oltre ad aver raccontato la sua nuova vita lontana dalla tv, Antonella Mosetti ha parlato anche del suo rapporto con Francesco Totti e Ilary Blasi . L'ex ragazza di Non è la Rai è stata sposata per diversi anni con Alex Nuccetelli, dal quale ha avuto la figlia Asia con la quale nel 2016 ha partecipato al Grande Fratello Vip. La Mosetti ha definito l'ex calciatore della Roma "un amico storico" e ha ricordato il periodo in cui usciva spesso con lui e l'ex moglie.

La rivelazione di Antonella Mosetti su Totti e Ilary

"Totti è un amico storico. L'ho presentato io al mio ex marito Alex: loro poi sono diventati fratelli - ha fatto sapere Antonella Mosetti - Fummo noi a fargli conoscere Ilary, a cena, nella nostra casa a via del Casaletto. Ho visto i loro primi passi: erano stupendi, andavamo col go-kart sulla Portuense e ci misero un po' in crisi, a me e mio marito, perché loro uscivano sempre...Io resistevo tre sere di fila, ma alle sei mi svegliavo per Asia".

Il matrimonio di Antonella Mosetti e Alex Nuccetelli

Antonella Mosetti e Alex Nuccetelli si sono sposati nel 1995 in diretta tv. All'epoca la soubrette era molto giovane: "Venni praticamente obbligata da Mediaset: mi dissero che ci tenevano e che avrebbero trasmesso la cerimonia in diretta su Italia 1. Ero molto piccola e l'amore era molto grande: accettai. Mi chiamarono quasi subito per fare la Velina a Striscia la notizia ma rimasi incinta. Per due anni stessi lontana dalla tv", ha rammentato la showgirl romana.