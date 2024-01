Antonella Mosetti svela i guadagni su OnlyFans e la lite con Ambra Angiolini

Nuova vita per Antonella Mosetti: da tempo la soubrette è lontana dalla televisione. Oggi lavora principalmente con i social network e su OnlyFans , dove guadagna cifre importanti grazie alle sue foto bollenti. Al settimanale Oggi Antonella ha precisato di essere stata la prima showgirl a sbarcare sulla piattaforma di contenuti hot: "Con nome e cognome, non come queste famose – ce ne sono – che lo fanno sotto pseudonimo tipo Jessica 22. Mostro l’inguine, una tetta, i piedi. Ho deciso di diventare imprenditrice della mia immagine. C’è l’operaio che si accontenta di un vocale in cui pronuncio il suo nome, e chi mi dà 2 mila euro per la foto del mio piede con sopra la schiuma da barba . Ora sono arrivate anche la Yespica e Dayane Mello. Tra qualche anno ci saranno tutte. Mi hanno trattato come la pecora nera, ma sono solo stata un’apripista: ricordatevi che vengo dalla scuola Boncompagni!".

Che fine ha fatto Antonella Mosetti e perché non lavora più in tv

Perché Antonella Mosetti è sparita dalla televisione? "Perché, a dispetto della nomea che mi hanno appiccicato, non ho mai accettato compromessi. Per 20 anni m’hanno invitata ad Arcore: mai andata. Un agente tuttora molto potente mi ha fatto avances anche pesanti, con acclusa minaccia che, se non avessi ceduto, avrei chiuso con la tv. E infatti…", ha spiegato la diretta interessata. L'ultima esperienza risale al 2019, quando è stata giurata di All Together Now. Nel 2016 invece la partecipazione al Grande Fratello Vip in coppia con la figlia Asia Nuccetelli, avuta dall'ex marito Alex Nuccetelli (uno dei migliori amici di Francesco Totti).

Perché Antonella Mosetti e Ambra Angiolini hanno litigato

Antonella Mosetti ha parlato per la prima volta della lite con Ambra Angiolini, conosciuta da adolescente a Non è la Rai. Ricordando quel periodo ha detto: "Lei non parlava con nessuno. Aveva 16 anni, un ruolo importante: temeva che glielo soffiassimo. Anni dopo, quando era in difficoltà perché un suo programma (Generazione X) era andato malissimo, iniziò a telefonarmi. Allora lavoravo con Giletti a “Casa Raiuno”, mi chiese se poteva scrivermi delle battute. Siamo state grandi amiche per tanto tempo. Poi mi ha fatto una scorrettezza molto grave e ho chiuso il rapporto".

La storia d'amore tra Antonella Mosetti e Stefano Bettarini

Tra le tante storie d’amore di Antonella Mosetti, quella con Stefano Bettarini, ex di Simona Ventura: "Con Bettarini iniziamo a frequentarci. Ma prima lascio Davide Lippi, che mi aveva tradita. E cosa fa lui per vendicarsi? Chiama la Ventura e le dice tutto. Tra Stefano e Simona era finita da anni. Eppure lei mi convoca nel suo camerino e mi fa una partaccia: "È comunque mio marito, il padre dei miei figli"". Oggi la Mosetti risulta single. In passato ha avuto una lunga storia d'amore con Aldo Montano.