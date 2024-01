Ilary Blasi, l'uomo del caffè dà ragione a Totti: "Frequentazione intima per mesi"

E alla fine parlò anche lui, l'uomo del caffè. Cristiano Iovino, imprenditore e personal trainer, è la persona che, per prima, ha mandato in crisi il matrimonio di Francesco Totti e Ilary Blasi. La storia è nota: lui scopre i messaggi di lei, lei smentisce e dice: "E' stato solo un caffè" (dichiarazione poi confermata nel documentario "Unica"), entra in scena Noemi Bocchi e le nozze vanno in pezzi. In un'intervista al Messaggero, per la prima volta, Iovino vuota il sacco, dà ragione. Totti (o, almeno, ai dubbi di Francesco) e racconta quella che è la sua verità. "Ilary ed io ci siamo conosciuti verso la fine del 2020, attraverso i social, in seguito ci siamo accordati per conoscerci di persona e una mostra di Banksy che in quel periodo facevano in centro a Roma. Ci vedevamo principalmente a casa mia. Ed è capitato qualche volta di vederci in negozio da Alessia (Solidani, ndr), ai Parioli".