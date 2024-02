Ilary Blasi parla di Bastian: “Ecco perché dopo Totti potevo stare solo con lui”

Dopo il discusso viaggio a Disneyland Paris , Ilary Blasi è tornata a parlare attraverso le colonne del settimanale Chi. La conduttrice ha affrontato l'argomento della separazione con Francesco Totti e il fatto che abbia voltato pagina: "Non credo ci sia un momento in cui uno si sente pronto. Le cose succedono, la vita va avanti e non sai quello che ti riserva. Ti fermi quando senti di stare bene e, quando tu stai bene, vuol dire che sei nel posto giusto e che quella persona è il posto giusto".

Ilary Blasi e l'amore con Bastian

Poi Ilary Blasi ha messo il focus sulla storia con Bastian rivelando alcuni dettagli: "Bastian è arrivato quando non cercavo nessuno, avevo iniziato la vita da single. Poi il destino ti sorprende. Quello che mi è piaciuto è come ha affrontato questo momento, come si è comportato. E’ stata una fortuna che non fosse italiano, altrimenti non so se sarebbe sopravvissuto. Ho sempre parlato della mia vita privata perché ero sposata con un calciatore. Questa volta vorrei fare diversamente, posso dire che sono felice".