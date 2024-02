Totti e Ilary: Iovino in tribunale, la Blasi con la lista di presunte amanti

Continua la guerra tra Francesco Totti e Ilary Blasi dopo la rottura. Stando a quanto scrive La Repubblica, i magistrati avrebbero accettato di sentire Cristiano Iovino, il personal trainer indicato dall'ex calciatore come presunto amante della ex moglie. Il famoso uomo del caffè che avrebbe mandato, secondo l'ex attaccante, il matrimonio in crisi. Molto probabilmente Iovino ripeterà le dichiarazioni rilasciate a Il Messaggero, quelle in cui assicura di aver avuto una frequentazione intima con la conduttrice durante il suo matrimonio con Totti. Dichiarazioni smentite dalla Blasi a Verissimo. Ma non è finita qui...