Totti e i Rolex contesi con Ilary Blasi: Francesco va a sorpresa in tribunale

ROMA - No, la questione Rolex tra Francesco Totti e Ilary Blasi non è affatto chiusa. Anzi. C’è un processo (civile) in corso che viaggia parallelo alla causa di divorzio. L’ex capitano della Roma si è presentato in udienza di persona: in ballo la decisione del giudice che dovrà decidere, a breve, a chi andranno i costosissimi orologi della discordia. Francesco, al fianco del suo avvocato, Antonio Conte, è rimasto in aula per quasi un’ora. Solo una presenza fisica, comunque importante.

Totti-Ilary e la questione dei Rolex: lo scenario

Totti è rimasto in silenzio perché non è stato ancora fissato un appuntamento per una sua deposizione. Lo stesso vale per Ilary. Il processo sugli orologi ruota tutto intorno al possesso, e non la proprietà, degli oggetti. Il giudice non ha ancora stabilito a chi dovranno andare. A novembre aveva deliberato il coaffidamento. Tradotto: l’ex coppia aveva scelto una banca di Roma per custodirli in cassaforte. E sono ancora lì: nessuno dei due potrà andarli a ritirare senza il consenso e la presenza dell’altro.