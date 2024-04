Totti e Noemi verso le nozze, cosa hanno fatto i genitori della Bocchi

Francesco Totti e Noemi Bocchi più uniti che mai e a tutti gli effetti una famiglia. Il settimanale Chi ha immortalato la coppia in un momento bello e intimo: la comunione di Tommaso, il figlio che la 35enne ha avuto dall'ex marito Mario Caucci. "Totti ha raggiunto la compagna alla festa in un clima di grande complicità e di affetto. Totti ha mostrato confidenza con i suoceri, che lo hanno accolto come un figlio", scrive la rivista. E poi: "Un clima che fa pensare, una volta definita la separazione da Ilary Blasi, alle nozze".