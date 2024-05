Totti e Ilary si risposano? E Noemi Bocchi mostra un pancino sospetto

Francesco Totti e Ilary Blasi pronti per un nuovo matrimonio. A spifferarlo il settimanale Nuovo: pare che l'ex capitano della Roma e la conduttrice stiano pensando alle seconde nozze. Ovviamente con i rispettivi partner: lui con Noemi Bocchi, lei con Bastian Muller. "Appena avranno ottenuto la separazione, e subito dopo il divorzio definitivo, Totti e la Blasi intendono suggellare con un sì l’amore per i rispettivi partner", fa sapere la rivista. Del resto Ilary l'aveva detto nell'ultima intervista a Verissimo: "Il matrimonio con Bastian? Non ho pregiudizi, dicono che il secondo sia anche più bello del primo".