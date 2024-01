Ilary Blasi svela la verità sul caffè con Cristiano Iovino: "Su Totti mi ha detto..."

Ilary Blasi è tornata a Verissimo per presentare il suo libro Che stupida, in uscita il 30 gennaio, dove parla della fine del suo matrimonio con Francesco Totti. Tra una domanda e l'altra Silvia Toffanin non ha potuto fare a meno di menzionare Cristiano Iovino, l'uomo del caffè che ha detto di aver avuto una frequentazione intima con la Blasi. Intervista che non sembra aver scomposto più di tanto Ilary, che ha replicato con fermezza: "Faccio una premessa: c’è una causa in corso con Francesco e non è una bella causa, purtroppo. Detto questo mi viene da ridere perche le relazioni intime sono diverse. Questa intervista non mi sorprende che sia arrivata proprio adesso perche Cristiano è stato citato da Francesco come teste di recente, a dicembre". La Blasi ha poi aggiunto di aver avuto preziose informazioni da Iovino, che in passato è stato legato a due ex protagoniste di Uomini e Donne, Giulia De Lellis e Sabrina Ghio.