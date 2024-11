Totti e Ilary Blasi divorzio, spuntano due testimoni chiave

Francesco Totti e Ilary Blasi non hanno ancora raggiunto una tregua. Al momento non c’è alcun accordo per rinunciare alla causa voluta da entrambi per dimostrare davanti a un giudice che la responsabilità della fine del matrimonio è dell’altro. Lo scrive il settimanale Oggi, secondo il quale l’addebito della separazione per infedeltà è una partita ancora tutta da giocare e vedrà nelle prossime udienze sfilare vari testimoni, due particolarmente importanti, chiamati da Totti: Cristiano Iovino e Alessia Solidani.

Totti vuole abbassare l'assegno di mantenimento per Ilary

Oltre a dimostrare che la fine del matrimonio è dipesa da Ilary Blasi, Francesco Totti punta ad abbassare l'assegno mensile per l'ex moglie, che attualmente è di circa 12mila euro. La conduttrice ha chiesto al giudice di revisionare la cifra: vorrebbe tra i 18 e i 20mila euro. Ilary ha motivato questa richiesta sostenendo che non percepisce più gli stessi redditi di prima e che le spese per la villa all’Eur (di proprietà di Totti), tra bollette e personale domestico, sono più elevate del previsto. Diversa la posizione di Totti, che ha presentato una contro-istanza nella quale sottolinea che le entrate della ex moglie non sono diminuite, visto che ha condotto la trasmissione canora estiva Battiti Live in onda su Canale 5; un cachet a cui si somma quello sui 700mila euro del docu-film Unica trasmesso su Netflix (di cui a breve uscirà il sequel).