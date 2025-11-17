Corriere dello Sport.it
Totti e Ilary Blasi, a marzo il divorzio: ecco quando la conduttrice ha fissato il matrimonio con Bastian

Chanel impegnata a Pechino, Cristian apre una società di padel con il padre, mentre la mamma pensa alle nozze (e ha una fedina al dito destro di Cartier)
2 min
TagsTottiIlary Blasi

Francesco Totti e Ilary Blasi: ci siamo. A marzo, il 21, primo giorno di primavera, fissata l'udienza per il divorzio. La conduttrice però guarda avanti: vuole sposare il compagno, l'imprenditore Bastian Muller, nel 2026. Una prima data c'è: giugno. Se tutto andrà come deve, Blasi si sposerà la prima settimana del mese, pare non a Roma. C'è chi dice in Germania (difficile) e chi in costiera amalfitana. Rito civile, circa un centinaio di invitati. Intanto, al dito della conduttrice è comparsa una fedina di Cartier: non a sinistra, dove c'era la fede con Totti e un cuore tatuato a lui dedicato, ma a destra. Anche Bastian la indossa identica.

Chanel e Cristian Totti ultime news, cosa stanno facendo

Intanto, mentre papà Francesco trasloca e mamma Ilary pensa al matrimonio, Cristian e Chanel vanno avanti con la loro vita. Lui, come riporta Repubblica, ha aperto una società di padel in cui il padre è socio di minoranza per un nuovo circolo zona Magliana, lei è impegnata in Pechino Express dall'altra parte del mondo e stando ad alcuni rumors se la sta cavando molto bene. La piccola di casa, Isabel, è invece a Roma, serenamente impegnata tra scuola e attività varie. Compirà 10 anni il 10 marzo, pochi giorni dopo, se tutto andrà come previsto, i suoi genitori saranno ufficialmente divorziati. E calerà il sipario su una storia d'amore che per 20 anni ha fatto sognare tutti.

Tutte le news di Totti e Ilary

