Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 14 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Ilary Blasi sposa Bastian: ecco la data delle nozze e dove ci sarà il matrimonio

Se a marzo sarà ufficiale il divorzio da Totti, la conduttrice pronta a dire sì a giugno: i dettagli
1 min

Ilary Blasi è pronta a divorziare da Francesco Totti - a marzo - e a sposare Bastian Muller. Quando e dove? Il 6 giugno a Ischia. Lo rivela il giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter. La data non può ancora essere ufficializzata (anche se intorno a Ilary lo sanno tutti) perché non è ancora certo che il 21 marzo si arrivi al divorzio da Totti. L'intenzione però c'è.

Ilary Blasi e Totti ultime news, cosa dovrebbe prevedere il divorzio

Sempre secondo Parpiglia, solamente il mantenimento di Isabel, 10 anni proprio a marzo, è ancora al centro della causa. Perché Cristian e Chanel sono ormai maggiorenni e lavorano: il primo nella scuola calcio del padre, la seconda è invece impegnata tra tv e social. In ogni caso, la sensazione è che tutti ormai siano pronti per andare avanti nella loro vita.

Totti e Noemi Bocchi, dove sono in montagna e con chi

Totti e Noemi Bocchi, nel frattempo, sono in vacanza a Ortisei: con loro i figli di lei e le due figlie di lui. L'ennesima prova di famiglia allargata pronta, ormai, a voltare pagina.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Totti e Ilary

Da non perdere

Ilary Blasi torna in tvChanel Totti torna in Italia

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS