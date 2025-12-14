Ilary Blasi sposa Bastian: ecco la data delle nozze e dove ci sarà il matrimonio

Ilary Blasi è pronta a divorziare da Francesco Totti - a marzo - e a sposare Bastian Muller. Quando e dove? Il 6 giugno a Ischia . Lo rivela il giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter. La data non può ancora essere ufficializzata (anche se intorno a Ilary lo sanno tutti) perché non è ancora certo che il 21 marzo si arrivi al divorzio da Totti. L'intenzione però c'è.

Ilary Blasi e Totti ultime news, cosa dovrebbe prevedere il divorzio

Sempre secondo Parpiglia, solamente il mantenimento di Isabel, 10 anni proprio a marzo, è ancora al centro della causa. Perché Cristian e Chanel sono ormai maggiorenni e lavorano: il primo nella scuola calcio del padre, la seconda è invece impegnata tra tv e social. In ogni caso, la sensazione è che tutti ormai siano pronti per andare avanti nella loro vita.

Totti e Noemi Bocchi, dove sono in montagna e con chi

Totti e Noemi Bocchi, nel frattempo, sono in vacanza a Ortisei: con loro i figli di lei e le due figlie di lui. L'ennesima prova di famiglia allargata pronta, ormai, a voltare pagina.