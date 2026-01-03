Corriere dello Sport.it
sabato 3 gennaio 2026
Non c'è pace per Ilary Blasi e Totti: crolla il soffitto della casa all'Eur, nuova denuncia  

Crolla il soffitto della villa all’Eur, Ilary Blasi denuncia Francesco Totti: ennesima battaglia tra gli ex coniugi
3 min
TagsIlary BlasiTotti

Torna al centro dei riflettori la villa all'Eur di Ilary Blasi e Francesco Totti. Stando a quanto riportato da Repubblica, nei giorni scorsi sarebbe crollato il soffitto di una stanza dell'immobile, dove attualmente risiede la conduttirce Mediaset dopo la separazione dall'ex calciatore. 

Villa all'Eur, perché Ilary Blasi ha denunciato Totti

"Ilary Blasi ha chiesto all’ex marito di intervenire per i lavori di manutenzione necessari a ripristinare l’abitazione. Un onere che, in base alle decisioni del giudice civile, spetterebbe a Totti. - si legge sul quotidiano - Di fronte all’assenza di risposte la presentatrice ha scelto di rivolgersi nuovamente ai suoi legali, depositando un provvedimento d’urgenza davanti al tribunale civile. Una mossa che apre di fatto un terzo fronte giudiziario in una vicenda già complessa e ad altissima tensione".

Ilary e Totti, un quadro sempre più complesso

La vicenda della villa si inserisce in un quadro già complesso. Restano infatti aperte le questioni legate al divorzio e alle reciproche accuse di tradimento. C’è poi il capitolo più delicato, quello penale. Francesco Totti è stato indagato per l’ipotesi di abbandono di minore in relazione alla figlia più piccola, Isabel. Una vicenda che coinvolge anche l’attuale compagna dell’ex numero 10 giallorosso, Noemi Bocchi. La Procura di Roma ha già avanzato richiesta di archiviazione, ma ora la decisione spetta al GIP della Capitale, che potrà accogliere l’istanza, chiedere ulteriori approfondimenti o procedere in modo diverso.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Totti e Ilary

