Totti e Noemi, San Valentino romantico: ecco dove stanno trascorrendo la breve vacanza

Un luogo speciale per un'occasione speciale. Primo San Valentino ufficiale per la coppia Totti-Noemi. I due erano partiti in treno, questa mattina, per una location misteriosa. che la compagna dell'ex capitano della Roma, non aveva svoluto svelare, limitandosi ad immortalare una parca colazione, succo di frutta e frutta secca, e a taggare proprio Totti su Instagram, corredando il tutto con un classico "Buon San Valentino a tutti".