Noemi Bocchi innamorata pazza, Totti nel cuore e...sulla felpa!

Noemi Bocchi e la felpa con il codice fiscale di Totti

Noemi Bocchi sfoggia per le strade della Capitale una comoda felpa nera con scritto in giallo il codice fiscale di Francesco Totti. Si tratta di un capo realizzato dal brand In case you didn't know who i am e molto richiesto nell'ultimo periodo dopo che l'ex attaccante l'ha mostrata, nella versione in grigio, nelle storie in cui un anno fa smentiva su Instagram la crisi con Ilary Blasi. Un capo che ora ha una nuova testimonial, ovvero la Bocchi, sempre più legata a Totti (la coppia convive da qualche mese).