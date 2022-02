Totti e la felpa con il codice fiscale: i dettagli

ROMA - Ultime 48 ore molto movimentate per Francesco Totti dopo i molteplici rumors che sostenevano la fine del matrimonio con Illary Blasi . L'ex giallorosso ha voluto parlare in prima persona (via social) per chiarire la situazione: nelle storie Instagram, oltre alle parole sul tema delicato, quello che è risaltato agli occhi dei fan è stato l'outfit vestito dal Pupone: una felpa grigia con scritto in bella vista il suo codice fiscale .

I dettagli della felpa

La felpa vestita da Totti ha subito fatto il giro del web e le risposte sono arrivate: il capo è prodotto dal brand romano "In case you didn't know who I am" (Nel caso non sapeste chi sono") ma non è una novità nell'armadio di Totti: infatti già nel 2018 l'ex capitano della Roma aveva esibito la stessa felpa grigia. Le richieste sono impazzate, i ragazzi del brand indipendente hanno comunicato di non riuscire a rispondere a tutti gli ordini, di conseguenza hano deciso di mantenere le richieste "casuali" per conservare un prodotto esclusivo.