Totti, spuntano le foto del compleanno. E la dedica di Noemi...

ROMA - Francesco Totti ha festeggiato nella giornata di ieri, 27 settembre, il suo compleanno. Una giornata speciale per l'ex capitano della Roma che ha voluto celebrare la speciale ricorrenza con una cena alla quale hanno preso parte parenti e amici dell'ex fuoriclasse giallorosso, come testimoniano le storie Instagram pubblicate da Noemi Bocchi.