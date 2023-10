Totti e l'omaggio a sorpresa dei giapponesi: Noemi Bocchi riprende tutto

Continua il viaggio di Francesco Totti e Noemi Bocchi in Giappone. L'ex capitano giallorosso si trova a Tokyo perché è stato invitato da un'emittente nipponica per raccontare il bello del calcio, l'amore per un'unica maglia e un'unica squadra. E ovviamente Noemi l'ha accompagnato, in barba alle malelingue che parlavano di una crisi tra i due che, al contrario, sono più complici e affiatati che mai. E nel Paese del Sol Levante Totti ha ricevuto un omaggio a sorpresa...