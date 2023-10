Totti e Noemi in Giappone insieme: ma quale crisi, ecco cosa faranno

Una fuga d'amore, quella che Francesco Totti e Noemi Bocchi si sono concessi in Giappone . Va tutto a gonfie vele tra l'ex capitano della Roma e la nuova compagna, con cui ultimamente sta letteralmente girando il mondo. Dalla Cina alla Costa Azzurra , dal Messico fino ai campi di zucche di Halloween , dove qualche giorno fa hanno accompagnato le figlie. E ora Tokyo. I due sembrano affiatatissimi anche sui social, per questo in molti si sono preoccupati guardando le ultime pubblicazioni di Noemi dall'Estremo Oriente. "Ma dov'è Francesco? Perché non compare nelle storie?".

Noemi in Giappone senza Totti? La verità

Nessuna aria di crisi: Noemi ha solo preceduto Totti, atteso in Giappone nelle prossime ore. L'ex capitano della Roma è stato scelto da un'emittente nipponica per raccontare il bello del calcio, l'amore per un'unica maglia e un'unica squadra. E per parlare del lato romantico del pallone, chi meglio della sua Noemi poteva accompagnarlo in questo viaggio di puro amore.