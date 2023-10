Totti e Noemi, allenamento mai visto: il Giappone regala una sorpresa

Francesco Totti è in Giappone per alcuni impegni commerciali e con lui, a Tokyo, c'è l'inseparabile compagna Noemi Bocchi. Spesso è lei a regalare ai follower immagini inedite della coppia e del loro viaggio e anche le ultime storie Instagram non fanno eccezione. Noemi, infatti, ha ripreso dei lottatori di sumo mentre si allenano nella famosissima Asakayama Stable e il video è diventato subito virale. Nelle prossime ore torneranno in Italia, ma intanto, viste anche le foto dei giorni scorsi, sembra che questo viaggio in Oriente - non il primo, non l'ultimo - sia piaciuto a entrambi.