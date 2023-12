Totti e Noemi aspettano un figlio? Fiorello svela la verità

Dopo il grande successo riscosso da 'Unico', il docufilm che ha ironizzato sulla produzione Netflix con protagonista Ilary Blasi e la separazione con Francesco Totti, Fiorello è tornato a parlare dell'ex capitano della Roma. "Lui e Noemi Bocchi vogliono un figlio insieme. Se sarà femmina sapete come la chiameranno? Ripicca! Le amiche la chiamerebbero Ripy...", ha detto a Viva Rai2 lo showman, commentando gli ultimi gossip che vogliono l'ex calciatore pronto ad allargare la famiglia con la nuova compagna. "E se è maschio?", ha chiesto il collega Fabrizio Biggio. "In quel caso Rolex, per gli amici Roli", ha scherzato ancora Fiore per poi aggiungere: "E poi gli chiederanno 'Che ora è?'".