Fiorello e la parodia di Ilary Blasi: "La verità sulla lite con mia moglie"

'Unica' il docufilm d i Ilary Blasi , prodotto da Netflix, che racconta la verità della showgirl sulla separazione dall'ex capitano della Roma Francesco Totti si è prestato a diverse interpretazioni e anche a qualche ironia . Tra chi ha voluto scherzare sulle parole della Blasi non poteva mancare Fiorello che in diretta a 'Viva Rai 2' ha messo in piedi una vera e propria parodia .

"Unico", la parodia di Fiorello su Ilary Blasi

"Unico. Quella volta che sbagliai salume", una produzione "Raiflix", ha esordito Fiorello seduto su un divano: "Ho fatto un documentario perché ho litigato con mia moglie", queste le parole dello showman che imita Ilary Blasi: "Voglio raccontare la mia storia. Io sono abituato a notizie false, a chi fa lo scoop per acchiappare un like. Mia moglie mi aveva chiesto un etto di bresaola, e io ho capito prosciutto cotto. Sono tornato con 2 etti di crudo. Neanche un etto, due. Questo è il momento che io lo dico pubblicamente. Mia moglie non è stata chiara, per niente. Da quel giorno non mangio più salumi". Il siparietto è poi proseguito con le famose "prove" dell'errore; l'ascolto di alcune note audio della moglie e la testimonianza del salumiere. Insomma una parodia perfetta, apprezzata soprattutto dal pubblico.