Totti attacca Ilary Blasi: il dettaglio sul post social di Fiorello

Non c'è pace tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Dopo la rottura i due non hanno più alcun tipo di rapporto e gossip e ripicche li hanno allontanati sempre di più nonostante i tre figli in comune. L'ultimo gesto dell'ex calciatore non è passato inosservato: Totti ha messo un bel like alla parodia di Fiorello di Unica, il docufilm Netflix in cui Ilary parla del tradimento dell'ex marito. A quanto pare l'ex attaccante non ha resistito all'ironia dello showman siciliano ma, allo stesso tempo, ha mostrato di non aver particolarmente gradito la scelta dell'ex moglie.