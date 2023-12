Totti e la risposta a Ilary Blasi: cosa ha fatto con Noemi Bocchi

Mentre impazza la bufera mediatica per l'uscita del docufilm Netflix 'Unica' in cui Ilary Blasi ha raccontato la propria versione sulla separazione dall'ex marito - seguita da un'intervista a Verissimo - Francesco Totti ha deciso di mostrarsi felice con la nuova compagna Noemi Bocchi. La coppia è stata pizzicata da Chi in atteggiamenti intimi e passionali al ristorante Matricianella a Roma. " Totti e Noemi sono usciti a cena e una volta accortisi della presenza del fotografo hanno voluto comunicare il loro stato d'animo: sorridenti, felici, innamorati. Come se Unica non li avesse turbati. Questa è la loro risposta", si legge sulla rivista.

Totti e Noemi dopo l'uscita del documentario di Ilary Blasi

"Faccia e dica quello che vuole", così Totti ha risposto a chi gli chiedeva di commentare la scelta di Ilary Blasi mentre "agli amici Noemi ha ribadito il proprio disinteresse per l'argomento facendo capire di non aver nemmeno visto il documentario". Chi fa inoltre sapere che "Totti sembrava più dispiaciuto per il coinvolgimento di Noemi (che non è mai stata chiamata per nome da Ilary, anche se si parlava di lei), e per i figli, che hanno dovuto sopportare questa nuova ondata mediatica".

La frecciatina di Noemi Bocchi sui social network

Da un anno e mezzo tutti parlano di lei ma Noemi Bocchi ha sempre risposto con il silenzio, anche se non è mancato qualche riferimento pungente. L'ultimo? La frase condivisa su Instagram e per molti una chiara frecciatina a Ilary Blasi: "Non ho tempo per le cose che non valgono niente".