Noemi, bufera social su Ilary Blasi? "Non valgono niente..."

Noemi Bocchi contro Ilary Blasi? L'ultima storia Instagram della nuova compagna di Francesco Totti sarebbe, come notato da diversi utenti, una chiara frecciata alla bionda conduttrice. La 35enne ha postato uno scatto in bianco e nero in cui si vede il mezzo volto di una donna (tra l'altro molto somigliante a Ilary) che tiene una sigaretta tra i denti. Eloquente la didascalia: "Non ho tempo per le cose che non valgono niente". Per molti un riferimento a 'Unica', il docufilm Netflix su Ilary e la sua separazione da Totti. Un docufilm nel quale Noemi viene citata più volte nonché indicata come la causa principale della rottura tra l'ex calciatore e l'ormai ex moglie.