Totti, Noemi Bocchi incinta e il mistero della pancia sospetta

A Roma Nord non si parla d'altro: davvero Noemi Bocchi è incinta? Dopo l'apparizione di coppia al film su Marcello Lippi in cui la compagna di Totti aveva un pancino scoperto e sospetto tutti si chiedono se la ragazza sia incinta. Per Totti sarebbe il quarto erede, per Noemi il terzo, ma al momento non ci sono conferme. La coppia continua a vivere insieme la famiglia allargata che hanno costruito, ma non è detto che in futuro, più o meno recente, non arrivi un altro figlio. Il tutto in attesa che si capisca cosa ne sarà del divorzio da Ilary Blasi.