Totti e Noemi alle Maldive: il dettaglio su Chanel e la risposta di Ilary Blasi

Pasqua d'amore alle Maldive per Francesco Totti e Noemi Bocchi. Non da soli, però. Lo storico capitano della Roma e la compagna, come fanno quasi sempre, hanno scelto vacanze di famiglia allargata. Con loro i figli tra cui la secondogenita di Francesco, Chanel, con il fidanzato Cristian Babalus. Sono stati proprio i due giovani a svelare la meta delle vacanze. Poco dopo anche Noemi ha pubblicato la foto del letto della camera: lei e Totti hanno trovato la scritta: "Ci siete mancati" visto che già a Natale erano stati in vacanza nel mare cristallino delle Maldive. Stavolta sono tornati con tutta la famiglia. Ilary Blasi, invece, per Pasqua sarà in compagnia del fidanzato Bastian: la conduttrice ha pubblicato una storia Instagram nella palestra di casa poco dopo la scelta di Chanel e Noemi di rivelare la meta delle vacanze pasquali.