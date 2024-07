Totti e la foto misteriosa con Noemi, social scatenati: "Lei è incinta"

Un'altra estate d'amore per Francesco Totti e Noemi Bocchi. La coppia è volata in Grecia, a Naxos, ospite del resort di lusso di Kostas Manolas, ex difensore della Roma e del Napoli. La struttura si chiama Virtu Suites e una stanza matrimoniale in alta stagione può costare anche 1.300 euro a notte. Totti ha postato su Instagram alcune immagini dell'hotel e pure una in cui è in riva al mare con la sua compagna. Una foto a metà che alimenta i gossip dell'ultimo periodo: Noemi è incinta?