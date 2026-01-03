Totti superstar in Malesia, ma il look di Noemi Bocchi strega tutti: ecco quanto vale

Dopo il Capodanno a Dubai , Francesco Totti è volato in Malesia con Noemi Bocchi. L'ex calciatore ha avuto modo di ammirare il Sultan Ibrahim Stadium del Johor Darul Ta’zim FC. Luaskan Kuasamu Johor. Le immagini della visita sono state condivise sui social dal club malese. Per l'occasione l'ex capitano ha sfoggiato un look informale con t-shirt bianca e si è mostrato più sorridente che mai. Ad attirare l'attenzione anche la sua dolce metà, che ha indossato un outifit comodo ma chic con accessori di lusso che non sono di certo passati inosservati.

Totti, il look di Noemi Bocchi in Malesia

Noemi Bocchi continua a rivelarsi un supporto importante per Francesco Totti. Per visitare lo stadio della Malesia la 37enne ha scelto t-shirt nera e jeans. Ma borsa e scarpe hanno attirato l'attenzione di tutti visto che si tratta di due accessori luxury, entrambi firmati Chanel.

La borsa, stando da quello che si può intuire dalle immagini, sembra essere il modello 25 della nota maison francese, il cui prezzo supera i 5mila euro. Noemi l'ha scelta nella tonalità borgogna, di grande tendenza negli ultimi anni. Il prezzo delle sneakers bianche con il noto logo in rilievo dovrebbe invece aggirarsi sui mille euro.

La passione di Noemi Bocchi per la moda

A tre anni dal primo incontro con Totti, Noemi Bocchi continua ad essere molto riservata nonostante i gossip e le indiscrezioni attorno alla sua vita privata. Ad oggi non ha mai rilasciato interviste riguardo la sua chiacchieratissima storia d'amore. E pure sui social tende a mantenere un profilo piuttosto basso. Quel che abbiamo però capito in questo lasso di tempo è ben chiaro: a Noemi piace avere uno stile curato e di tendenza, dove niente è lasciato al caso. In ogni evento, anche quello più sportivo, la Bocchi appare sempre femminile e raffinata.