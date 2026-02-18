Totti, Noemi Bocchi e la figlia sola in casa: inchiesta archiviata

Il Tribunale di Roma ha disposto l’archiviazione dell ’inchiesta per abbandono di minori che coinvolgeva Francesco Totti e Noemi Bocchi , chiudendo così uno dei capitoli più delicati della vita privata dell’ex capitano della Roma e della compagna. Nessun reato penale è stato riscontrato: al massimo, secondo il gip, la vicenda può essere trattata come questione civile dal giudice di famiglia.

Abbandono minori, archiviazione per Francesco Totti e Noemi Bocchi

Il punto centrale dell’ordinanza riguarda il presunto abbandono dei figli, tra cui la terza figlia di Totti e Ilary Blasi, avvenuto il 26 maggio 2023 a Roma nord. In quella occasione la piccola Isabel era rimasta per alcune ore nell'abitazione del padre con i figli più grandi della Bocchi. Secondo il giudice, il reato di abbandono di minori richiede che dalla condotta derivi un pericolo concreto per la vita o l’incolumità dei minori. Nel caso di Totti e Bocchi, invece, "i minori versavano al di fuori di qualsiasi pericolo – anche solo potenziale o teorico – per la propria incolumità". I bambini avevano cenato, erano andati a letto e si trovavano in una casa agibile, con le utenze attive e la presenza di un adulto incaricato di controllarli o pronto a intervenire in caso di necessità.

Totti e Ilary Blasi, il commento dei rispettivi avvocati

L’ordinanza chiarisce quindi che non è provato né provabile che Totti e Bocchi abbiano esposto i minori a pericolo. L’inchiesta penale si chiude senza condizioni. "Esprimiamo piena soddisfazione per la decisione del gip che ha archiviato il fascicolo di indagine così come sollecitato dalla Procura di Roma", hanno dichiarato gli avvocati di Totti Gianluca Tognozzi e Antonio Conte. Diversa la posizione dei legali di Ilary Blasi: "Una decisione che non capisco e non condivido. Non ritengo corretta l'argomentazione giuridica", ha affermato Fabio Lattanzi. Per il difensore della conduttrice Mediaset è "errata la ricostruzione del fatto. Valuterò con la mia cliente quali azioni intraprendere. Il fatto certo è che una bambina di sei anni è stata lasciata da sola e si è fatto di tutto per nasconderlo. Mi chiedo se l'indagato non fosse stato Totti cosa sarebbe accaduto".