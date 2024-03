Belen prova l'abito da sposa: un dettaglio non sfugge ai più attenti

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono pronti a convolare a nozze fissate per il prossimo 30 giugno. Un matrimonio in grande stile che vedrà protagonista anche Belen che sarà per la damigella d'onore con il fratello Jeremias che invece sarà uno dei testimoni.

Belen e il vestito bianco, il dettaglio che non è sfuggito ai fan

Via quindi ai preparativi e, soprattutto, alla scelta del vestito. Proprio Belen ha pubblicato diverse storie su Instagram con alcune prove di un abito bianco su cui poi sceglierà il colore adatto per differenziarsi dalla sposa: "Scegliendo il modello per poi metterci un bel colore", queste le parole della showgirl. I fan si sono però soffermati su un altro dettaglio: sullo sfondo della foto c'è infatti una ragazza molto seria che non è passata inosservata: "L'espressione della ragazza è il massimo", "Chissà la ragazza cosa starà pensando", questi alcuni commenti sotto il post. In realtà la ragazza nella foto è Nicole Testi, famosta stylist che accompagnerà Belen nella scelta più giusta dell'abito.