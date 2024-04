Kate Middleton, il fratello compie gli anni: ma la festa è triste

LONDRA - “Nel corso degli anni abbiamo scalato molte montagne insieme. Saliremo insieme a te anche su questa montagna”. Questo il messaggio di James Middleton dopo l’annuncio del tumore da parte della sorella Kate. Il loro è un legame forte, fortissimo. E James, che nella vita fa l’imprenditore, ha appena compiuto 37 anni. Silenzio sui social nel rispetto della principessa del Galles che sta attraversando un momento difficile e delicato. Un compleanno particolare, sottotono. Ma giusto così. Anche perché secondo rumors inglesi la sua famiglia è in guai finanziari, un problema in più che si somma alle condizioni di salute di Kate. James, che in passato ha ammesso di soffrire di depressione, si circonda dell’affetto della sua famiglia (è papà di Inigo da circa un anno) e dei suoi cani. Il rapporto con i suoi amici a 4 zampe è incredibile. Il prossimo settembre uscirà la sua biografia dal titolo 'Meet Ella: The Dog Who Saved My Life'. Ella era il cane che pare lo abbia salvato dalla depressione.