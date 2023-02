Chiara Ferragni fa chiarezza sul suo contratto per Sanremo con una storia su Instagram

Chiara Ferragni è tornata a parlare del Festival di Sanremo 2023, facendo una precisazione in merito al suo contratto. In questi giorni si è vociferato di clausole segrete e sponsorizzazioni occulte. Nulla di tutto ciò stando a quanto ribadito dall'imprenditrice digitale: "A distanza di due settimana penso ancora a quanto sia stata formativa la mia esperienza. Forse i non addetti ai lavori non lo sanno, ma per rispetto nei confronti della Rai e dei suoi telespettatori, ho deciso, già quando ho accettato l’incarico ad aprile, di non accettare nessun tipo di accordo commerciale legato al Festival”.