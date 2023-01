Chiara Ferragni incinta per la terza volta? No, la novità è un'altra!

"Oggi andiamo a fare una cosa molto bella, ma non so se posso dirvela": con queste parole Fedez ha scatenato il gossip sul web. "Ferri, posso dire cosa?", ha chiesto alla moglie in una diretta sui social. "No!", ha replicato tassativa l'imprenditrice digitale. Per molti l'indizio di una presunta terza gravidanza ma la realtà dei fatti è un'altra...A svelare il segreto ci ha pensato il settimanale Chi: nessuna cicogna in arrivo, i Ferragnez avrebbero acquistato una villa sul lago di Como, di fronte a quella di George Clooney.

Ferragnez vicini di casa di George Clooney I paparazzi hanno pizzicato Chiara Ferragni e Fedez, con figli al seguito e con l'architetto e designer amico Filippo Flora, in gita sul lago di Como, il loro posto del cuore dove da anni sognavano di comprare una casa e dove tornano spesso ospiti di alberghi e dimore da favola. Finalmente i Ferragnez avrebbero acquistato una villa tutta per loro: 900 metri quadrati su due piani (più un interrato), parco, piscina, spa. Valore totale? Pare intorno ai 5 milioni di euro, esclusa ristrutturazione che sarebbe in corso.