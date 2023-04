Chiara Ferragni si mostra con occhiaie e trucco sbavato: il motivo

Chiara Ferragni continua a stupire. Di recente la moglie di Fedez si è mostrata sui social network con occhiaie e trucco sbavato. Il motivo? A quanto pare, come capita quotidianamente a tante donne, anche l'imprenditrice digitale è andata a dormire con poca voglia di struccarsi. “Ieri sera ho detto, non mi strucco ma tengo il make-up occhi perché è così bello così domani mattina ce l’ho ancora. Ma non è andata proprio come credevo”, ha raccontato la co-conduttrice dell'ultimo Festival di Sanremo.