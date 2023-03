Chiara Ferragni esce in mutande e scoppia il caos

Chiara Ferragni ha stupito tutti con il suo ultimo look. La moglie di Fedez si è mostrata praticamente in mutande, coperta solo da un collant velato, giacca di pelle, sneakers e cappellino. Una mise per sponsorizzare un noto brand francese di moda ma che ha scatenato il caos su Instagram. Nel giro di pochi minuti l'imprenditrice digitale è stata sommersa di critiche e commenti negativi. "Ma combinata così per andare dove? Mi auguro solo per fare foto", ha commentato un'utente. "Chiara Ferragni vi consiglia la moda spaventa passeri per la primavera 2023. E quante povere cretine che le andranno dietro...", ha aggiunto un altro.

Critiche per Chiara Ferragni in mutande

E poi altri: "Dovrebbe essere una trend setter e si veste così?". "Ma è moda questa?", "Se andiamo in giro per Milano così, ho paura solo a pensare cosa possa succedere". Qualcuno è stato più ironico: "In giro con le mutande, non ce la posso fare...Candida presa nella metro in 3, 2, 1...via!" oppure "Uscire in mutande è un'ottima alternativa quando non si ha nulla da mettere". Chiara Ferragni ha preferito non replicare. Ha però festeggiato in una storia l'ultimo traguardo: ben 29 milioni di follower su Instagram.