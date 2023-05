Chiara Ferragni svela "parti inedite" sul litigio con Fedez a Sanremo

Prosegue con successo la nuova stagione di "The Ferragnez", lo show che racconta la vita di Chiara Ferragni e Fedez, arrivato alla seconda stagione. Nelle nuove puntate si parla degli ultimi mesi della vita dell’influncer e e del cantante e c'è tanta attesa per la puntata dedicata a Sanremo, con l'influencer presente come conduttrice. Tutta l'attenzione, ovviamente, è sulla nota lite tra la coppia avvenuta sul palco dell'Ariston.