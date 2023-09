Fedez ricoverato in ospedale a Milano: fan in allarme, cresce l'apprensione

MILANO - Ore di apprensione per il rapper Fedez che - come rivela l’agenzia Adnkronos- sarebbe arrivato ieri al Pronto Soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Il cantante sarebbe attualmente ricoverato nel reparto di chirurgia. La moglie di Fedez, Chiara Ferragni ha lasciato immediatamente un evento a cui aveva preso parte a Parigi per rientrare a Milano.