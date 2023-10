Fedez in ospedale, con lui c'è Chiara Ferragni: come sta, ultime news

Come sta Fedez? Il cantante è ancora al Fatebenefratelli di Milano, dove è arrivato lo scorso giovedì con una emorragia interna causata da due ulcere. È ora ricoverato nel reparto solventi dove con lui può rimanere la moglie Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale ha lasciato la Fashion Week di Parigi per correre dal marito . Come fa sapere il Corriere della Sera, il rapper sarà sottoposto nelle prossime ore ad ulteriori accertamenti.

Fedez operato per un'emorragia interna causata da due ulcere

Fedez, che lo scorso marzo è stato operato al San Raffaele per un tumore al pancreas, si è presentato qualche giorno fa al pronto soccorso del Fatebenefratelli, dove è stato portato dal 118. Qui, accertate le cause dell’emorragia, è iniziata la terapia e gli sono state fatte due trasfusioni di sangue. Nessun bollettino è stato ancora rilasciato dalla struttura ospedaliera. Secondo indiscrezioni filtra ottimismo: "Fedez non scalpita per essere dimesso ma spera, che è ben diverso".